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20.04.2020 (05:00)

Настоятель прихода Владимирской Иконы Божьей Матери города Бергамо иерей Олег поздравил с православной Пасхой российских военнослужащих выполняющих задачи по борьбе с коронавирусной инфекцией в итальянской Ломбардии

Настоятель прихода Владимирской Иконы Божьей Матери города Бергамо иерей Олег поздравил с православной Пасхой российских военнослужащих выполняющих задачи по борьбе с коронавирусной инфекцией в итальянской Ломбардии.

Отец Олег отслужил молебен с участием российских военнослужащих на месте временной дислокации базе обеспечения армейской авиации Сухопутных войск Италии «Орио аль Серио» в пригороде Бергамо и вручил праздничные пасхальные куличи.

С 22 марта 2020 года группа российских военных специалистов прибыла в Италию и оказывает помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в итальянской Ломбардии.

Более 100 военнослужащих в составе которых опытные вирусологи, эпидемиологи, терапевты, анастезиологи, специалисты войск РХБ защиты и военные переводчики ежедневно выполняют задачи по дезинфекции лечебных учреждений, осуществляют лечение больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале города Бергамо.

Российскими военнослужащими проведена дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 63 населенных пунктах Ломбардии.

Российские врачи совместно с итальянскими коллегами оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией в отделениях интенсивной терапии и терапевтическом отделении госпиталя. За это время российскими медиками уже принято на лечение 69 больных коронавирусной инфекцией, из них 43 продолжают проходить лечение. 26 человек выздоровели и выписаны из госпиталя.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
COVID-19 , Международная деятельность
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