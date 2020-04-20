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20.04.2020 (06:31)

В Подмосковье связисты выполнили более 200 задач по приему-передаче сигнала за зимний период обучения

В Московской области бригада управления гвардейской танковой армии Западного военного округа выполнила более 200 задач по приему-передаче устойчивого сигнала на расстояния от 15 до 3000 км за зимний период обучения.

Тренировки по обеспечению связью соединения гвардейской танковой армии неотъемлемая часть жизнедеятельности бригады управления.

За зимний период обучения военнослужащие связисты регулярно налаживали устойчивый канал связи с коллегами из союзных государств для обмена опытом и повышения квалификации при работе на больших расстояниях. Мощность технических средств бригады позволяет поймать собственный сигнал, обогнувший земной шар.

На сегодняшний день военнослужащие бригады управления проводят сезонное обслуживание техники для продолжения боевой учебы в летнем периоде обучения этого года. Всего за 2020 год запланировано выполнение порядка 600 задач по приему-передачи сигналов бригадой управления гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Войска связи
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