20.04.2020 (06:01)

Минометчики общевойсковой армии ЗВО выполнили контрольные стрельбы в ночных условиях в Нижегородской области

Артиллерийские подразделения общевойсковой армии Западного военного округа выполнили боевые стрельбы в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения в Нижегородской области.

Особенностью выполнения боевых стрельб из 120-мм минометов «Сани» стало применение новых временных нормативов при отработке действий по смене огневых позиций.

В ходе сдачи итоговой проверки за зимний период обучения расчеты минометных батарей отработали нормативы по основным дисциплинам подготовки: групповые и индивидуальные нормативы по топогеодезической, метеорологической и баллистической подготовке, ведению разведки, определению координат целей и передаче данных об условном противнике огневым расчетам в дневное и ночное время.

Расчеты поражали полноразмерные цели, имитирующие бронетехнику и живую укрытую силу условного противника на дальностях до 1,2 км и по фронту до 500 м.

К выполнению боевых стрельб было привлечено около 70 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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