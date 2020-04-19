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19.04.2020 (18:20)

В Московском высшем общевойсковом командном училище встретили Пасху

В Московском высшем общевойсковом командном училище встретили самый большой и светлый христианский праздник - Светлое Христово Воскресенье.

По великой православной традиции училища выпекли и украсили более 1,5 тысяч пасхальных куличей. Все пасхальные угощения на плацу училища были освещены помощник командира по работе с верующими военнослужащими архимандритом 

Андреем (Вац), который провёл предпраздничную литургию, окропил святой водой куличи, яйца и благословил утренний праздничный приём пищи.

Традиционными православными яствами повара угощали военнослужащих в курсантских столовых. Также в храме святого Александра Невского, построенного на территории училища, все желающие, соблюдая меры профилактики по борьбе с коронавирусной инфекцией, могли поклониться пасхальному благодатному огню.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Военное образование
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