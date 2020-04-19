19.04.2020 (18:20)
В Московском высшем общевойсковом командном училище встретили Пасху
В Московском высшем общевойсковом командном училище встретили самый большой и светлый христианский праздник - Светлое Христово Воскресенье.
По великой православной традиции училища выпекли и украсили более 1,5 тысяч пасхальных куличей. Все пасхальные угощения на плацу училища были освещены помощник командира по работе с верующими военнослужащими архимандритом
Андреем (Вац), который провёл предпраздничную литургию, окропил святой водой куличи, яйца и благословил утренний праздничный приём пищи.
Традиционными православными яствами повара угощали военнослужащих в курсантских столовых. Также в храме святого Александра Невского, построенного на территории училища, все желающие, соблюдая меры профилактики по борьбе с коронавирусной инфекцией, могли поклониться пасхальному благодатному огню.