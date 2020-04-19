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19.04.2020 (18:30)

Главнокомандующий ВМФ России поздравил с праздником Христовой Пасхи экипажи кораблей, выполняющих задачи в Мировом океане

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил экипажи свыше 70 кораблей и судов Военно-Морского Флота, встретивших Светлое Христово Воскресение, выполняя задачи военно-морского присутствия в различных районах Мирового океана.

«Для военных моряков это особенный праздник, подчеркивающий единение под Флагом Андрея Первозванного, который развивается на стеньгах и флагштоках кораблей и судов», - сказано в поздравлении Главкома ВМФ России.

В этот день для личного состава боевых кораблей, подводных лодок, судов обеспечения организован праздничный обед. Военные моряки, свободные от вахты, в море празднуют Пасху Христову в соответствии с давними традициями. Корабельные коки выпекают куличи,  которые всегда являются важнейшим кулинарным атрибутом этого праздника.

«ВМФ России – океанский и всеширотный Флот. Находясь на значительном удалении от пунктов базирования, особенно важно помнить о наших традициях и гордиться ими», - отметил Адмирал Николай Евменов в своем поздравлении.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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