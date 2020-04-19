19.04.2020 (18:30)

Главнокомандующий ВМФ России поздравил с праздником Христовой Пасхи экипажи кораблей, выполняющих задачи в Мировом океане

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил экипажи свыше 70 кораблей и судов Военно-Морского Флота, встретивших Светлое Христово Воскресение, выполняя задачи военно-морского присутствия в различных районах Мирового океана.

«Для военных моряков это особенный праздник, подчеркивающий единение под Флагом Андрея Первозванного, который развивается на стеньгах и флагштоках кораблей и судов», - сказано в поздравлении Главкома ВМФ России.

В этот день для личного состава боевых кораблей, подводных лодок, судов обеспечения организован праздничный обед. Военные моряки, свободные от вахты, в море празднуют Пасху Христову в соответствии с давними традициями. Корабельные коки выпекают куличи, которые всегда являются важнейшим кулинарным атрибутом этого праздника.

«ВМФ России – океанский и всеширотный Флот. Находясь на значительном удалении от пунктов базирования, особенно важно помнить о наших традициях и гордиться ими», - отметил Адмирал Николай Евменов в своем поздравлении.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице