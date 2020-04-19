19.04.2020 (19:05)

Военные химики ЦВО провели специальную обработку Тюменского военного инженерного училища

Военнослужащие подразделений специальной обработки отдельной бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа провели дезинфекцию объектов учебно-материальной и административной зоны Тюменского высшего военного инженерного командного училища.

По решению командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина сводный отряд военнослужащих отдельной бригады (РХБ) защиты ЦВО, дислоцированной в Свердловской области, совершил марш из Екатеринбурга в Тюмень.

На вооружении отряда состоят современные авторазливочные станции АРС-14КМ и войсковые дезинфицирующие комплексы ДКВ-1. Всего в ходе работ специалисты провели дезинфекцию 7 зданий различной этажности общей площадью около 30 тыс.квадратных метров.

Авторазливочная станция АРС-14КМ предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов, снаряжения ими различных емкостей и комплектов специальной обработки, а также для перекачивания жидкости из одной тары в другую, создания аэрозольных завес, подогрева рабочих растворов.

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