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19.04.2020 (19:00)

В Новосибирском высшем военном командном училище прошла подготовка к проведению празднования Пасхи

В Новосибирском высшем военном командном училище с особой теплотой прошла подготовка к проведению празднования Пасхи, дня Светлого Христового Воскресения- главного православного праздника. Повара приготовили традиционное угощение: испекли куличи и покрасили пасхальные яйца.
 
В соответствии с традициями вся приготовленная выпечка и пасхальные яйца  были освещены во время божественной литургии. 

Литургия была проведена без участия военнослужащих и членов их семей. Освещение пасхальных яств воскресного завтрака провел помощник начальника училища по работе с верующими военнослужащими отец Виктор.

Курсанты и слушатели специального факультета смогли оценить все это во время воскресного завтрака в солдатских столовых.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Военное образование
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