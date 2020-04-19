19.04.2020 (19:00)
В Новосибирском высшем военном командном училище прошла подготовка к проведению празднования Пасхи
В Новосибирском высшем военном командном училище с особой теплотой прошла подготовка к проведению празднования Пасхи, дня Светлого Христового Воскресения- главного православного праздника. Повара приготовили традиционное угощение: испекли куличи и покрасили пасхальные яйца.
В соответствии с традициями вся приготовленная выпечка и пасхальные яйца были освещены во время божественной литургии.
Литургия была проведена без участия военнослужащих и членов их семей. Освещение пасхальных яств воскресного завтрака провел помощник начальника училища по работе с верующими военнослужащими отец Виктор.
Курсанты и слушатели специального факультета смогли оценить все это во время воскресного завтрака в солдатских столовых.
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