19.04.2020 (16:09)
Российские военнослужащие в Таджикистане встретили православную пасху
Российские военнослужащие в Таджикистане празднуют Пасху.
Богослужения и освящение праздничных угощений прошло в войсковом храме Иверской иконы Божьей матери.
Помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко провел ритуал освещения куличей и пасхальных яиц приготовленные для военнослужащих и членов их семей.
Праздничные угощения выдавались в столовых подразделений, а для военнослужащих, стоящих на боевом дежурстве и в караулах, пасхальные яйца и куличи доставляли к местам несения службы.
Как сообщалось ранее в преддверии праздника военными поварами было выпечено более 2 тыс. пасхальных куличей, приготовленных из продуктовых пайков российских военнослужащих.
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