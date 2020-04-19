19.04.2020 (16:09)

Российские военнослужащие в Таджикистане встретили православную пасху

Российские военнослужащие в Таджикистане празднуют Пасху.

Богослужения и освящение праздничных угощений прошло в войсковом храме Иверской иконы Божьей матери.

Помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко провел ритуал освещения куличей и пасхальных яиц приготовленные для военнослужащих и членов их семей.

Праздничные угощения выдавались в столовых подразделений, а для военнослужащих, стоящих на боевом дежурстве и в караулах, пасхальные яйца и куличи доставляли к местам несения службы.

Как сообщалось ранее в преддверии праздника военными поварами было выпечено более 2 тыс. пасхальных куличей, приготовленных из продуктовых пайков российских военнослужащих.

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