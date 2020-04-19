Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.04.2020 (16:09)

Российские военнослужащие в Таджикистане встретили православную пасху

Российские военнослужащие в Таджикистане празднуют Пасху.

Богослужения и освящение праздничных угощений прошло в войсковом храме Иверской иконы Божьей матери.

Помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко провел ритуал освещения куличей и пасхальных яиц приготовленные для военнослужащих и членов их семей.

Праздничные угощения выдавались в столовых подразделений, а для военнослужащих, стоящих на боевом дежурстве и в караулах, пасхальные яйца и куличи доставляли к местам несения службы.

Как сообщалось ранее в преддверии праздника военными поварами было выпечено более 2 тыс. пасхальных куличей, приготовленных из продуктовых пайков российских военнослужащих.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
На Урале военнослужащие празднуют светлое Христово воскресение
Военнослужащие 2-й армии куличами и яйцами отметили пасху в Поволжье
В общевойсковой армии ЦВО проверили физподготовку военнослужащих
Российские военнослужащие в Киргизии и Таджикистане встретили православную пасху

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false