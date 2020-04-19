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19.04.2020 (17:05)

Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО записывают в домашних условиях свои выступления

Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО записывают в домашних условиях и выкладывают записи своих выступлений на сайтах учреждений культуры и других интернет-ресурсах. Одними наиболее популярных произведений ансамбля песни и пляски ЦВО, подготовленными гражданскими артистами во время самоизоляции, стали песни «Не болейте,доктор» и «Ансамбль ЦВО о коронавирусе» на музыку и стихи песен Александра Розенбаума и Елены Малышевой.

Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа был сформирован на основании приказа Наркома Обороны СССР № 171 от 13 сентября 1939 г. Но днем своего творческого рождения коллектив считает 4 декабря 1939 года, когда на сцене Свердловского театра оперы и балета состоялся первый концерт ансамбля.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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