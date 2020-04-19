19.04.2020 (17:40)

Свыше 2000 военнослужащих ВМФ России в Санкт-Петербурге посмотрели прямую трансляцию Пасхального богослужения

Свыше 2000 военных моряков, семьи военнослужащих ВМФ в Санкт-Петербурге посмотрели прямую трансляцию торжественного Пасхального Богослужения в главном морском храме страны - Кронштадтском Морском Соборе.

Среди них военнослужащие Объединенного учебного центра ВМФ, Ленинградской Военно-Морской базы, Военного Учебно-Научного центра ВМФ «Военно-Морская Академия» и других воинских частей в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Ранее, 17 апреля 2020 года, в Великий Пяток — день, посвященный воспоминанию Святых спасительных Страстей Господа Иисуса Христа, настоятель Ставропигиального Никольского Морского Собора архимандрит Алексий (Ганьжин), совершил вечерню с выносом Плащаницы Спасителя, а затем утреню службу.

Справочно:

Кронштадтский Морской собор святителя Николая Чудотворца построен в 1913 году архитектором Василием Косяковым.

Инициатором строительства стал командир Кронштадтского порта вице-адмирал Н.И. Казнаков. В марте 1897 г. Начался сбор пожертвований.

Возведение храма было решено вести на Якорной площади, на которой ранее лежали старые якоря, представлявшей свободное пространство, позволявшее устроить также парк вокруг собора и площадь для крестных ходов. Условием для составления проекта было то, чтобы высота купола позволила собору служить ориентиром с моря, а крест морского храма был первым, что бросалось в глаза мореплавателю.

8 (21) мая 1903 года состоялась торжественная закладка собора в присутствии императора Николая II, императриц Александры Фёдоровны и Марии Фёдоровны, великих князей Михаила, Алексея и Владимира Александровичей.

По окончании молебна с орудий крепости и кораблей, находившихся на рейдах, был произведён салют в 31 выстрел. В тот же день император и его окружение посадили в сквере вокруг собора 32 годовалых дуба.

Завершено строительство в 1913 гг. архитектором В.Косяковым.

Главный купол Морского собора виден со всех точек Невского фарватера. Собор вместе с прилегающим сквером представляет цельный архитектурно-художественный ансамбль, подчиняющий себе все огромное пространство Якорной площади, устроенной одновременно с завершением строительства собора.

Главные размеры собора:внешняя длина с крыльцами 83 метра, ширина — 64 метра. Сторона внутреннего центрального зала — 24 метра; пролеты главных арок — 23 метра. Высота до основания главного купола — 52 метра; диаметр купола — 26,7 м; внешняя высота с крестом — 70,5 метров. Это самое высокое здание в Кронштадте.

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