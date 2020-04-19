19.04.2020 (15:16)

На Урале военнослужащие празднуют светлое Христово воскресение

В Екатеринбурге военнослужащие мотострелкового полка танкового соединения Центрального военного округа встретили самый большой и светлый христианский праздник - Светлое Христово Воскресенье.

По великой православной традиции повара соединения выпекли, отварили и украсили более 2 тысяч пасхальных куличей и яиц.

Все пасхальные угощения были освещены: помощник командира по работе с верующими военнослужащими провёл предпраздничную литургию, окропил святой водой куличи, яйца и благословил утренний праздничный приём пищи.

Традиционными православными яствами повара угощали военнослужащих в солдатских столовых.

Светлое Христово Воскресение - самый большой и светлый христианский праздник. Это день, в который совершилось перехождение от смерти - к жизни и от земли - к небу. Пасха - самый древний и важный праздник богослужебного года.

В праздник Пасхи начинается разговление после длительного Великого поста, и главными атрибутами праздничного стола являются отварные яйца и куличи.

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