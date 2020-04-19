19.04.2020 (16:30)
Для юнармейцев Заполярья объявлен творческий конкурс, посвящённый 75-й годовщине Великой Победы
В рамках празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. командование Северного флота совместно с руководством мурманского представительства Промсвязьбанка (ПАО «ПСБ») проводят творческий конкурс «Победа в сердце каждого живёт» среди юнармейцев Мурманской области.
Главные цели конкурса - сохранение и увековечение памяти о проявленном в годы Великой Отечественной войны героизме и мужестве советских воинов, защищавших рубежи нашей Родины в
Заполярье, воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги поколения победителей, описание самоотверженности, мужества и героизма при исполнении воинского долга.
Конкурс проводится среди участников регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Мурманской области и проходит в три этапа:
- 1-й - отбор сочинений, проводится по 20 сентября 2020 г.;
- 2-й - определение финалистов пройдёт в сентябре 2020 г.;
- 3-й - финальная игра-викторина на знание истории Великой Отечественной войны в Заполярье и награждение победителей, состоится с 1 по 5 октября 2020 г.
Конкурс проводится по трём возрастным категориям:
- первая - учащиеся 1-4 классов;
- вторая - учащиеся 5-8 классов;
- третья - учащиеся 9-11 классов.
К участию в конкурсе допускаются все желающие, в точности выполнившие требования к оформлению работ (п. V положения о конкурсе). Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
Примерные темы работ по номинациям:
1. Герой Заполярья
2. Мой дед воевал
3. Победа ковалась в тылу
4. Война моими глазами
5. В моей семье есть герой войны
6. Они сражались за Родину
На конкурс принимаются работы, которые до этого не были победителями в других конкурсах. Работа должна быть представлена на русском языке в электронном виде вместе с заявкой на участие в конкурсе и согласием на обработку персональных данных по aдpecaм: sidorenkoov@murmansk.psbank.ru, region51@yunarmy.ru
С положением о конкурсе можно ознакомиться в разделе прикреплённых документов официальной группы «На страже Заполярья - газета Северного флота» в социальной сети ВКонтакте.