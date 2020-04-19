Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.04.2020 (16:51)

Пункты сборы сведений для проекта «Дорога Памяти» в Калининградской области оцифровали свыше 16 тысяч документов о ветеранах

В Калининградской области пункты по сбору сведений о фронтовиках в рамках уникального проекта Минобороны России «Дорога Памяти» подготовили и передали для оцифровки уже свыше 16 тысяч личных карточек, писем и фотографий участников Великой Отечественной войны.

Пункты оцифровки развернуты в Доме офицеров Балтийского флота, областном военном комиссариате Калининградской области.

В условиях соблюдения режима самоизоляции работники пунктов перешли на удаленный режим работы и продолжают оказывать консультативную помощь гражданам в оцифровке и размещении на портале проекта писем и фотографий фронтовиков.

Уникальный проект Минобороны России «Дорога памяти» призван увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны.

Грандиозный проект Центрального музея Вооруженных Сил России объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов всех, кто самоотверженно сражался и трудился в огненные годы Великой Отечественной войны, отстаивая родную землю от фашистских полчищ.

Все собранные на портале материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти», включающую уникальные экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных Сил, впервые демонстрируемые широкой общественности.

Мультимедийный музей будет возведен на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил России к знаменательной дате — 75-летию Великой Победы.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащим Балтийского флота приготовлены традиционные пасхальные угощения
Данные более 142 тыс. участников Великой Отечественной войны из Волгоградской области войдут в «Дорогу памяти»
В соединениях и воинских частях армейского корпуса прошли тренировки дежурных смен по антитеррору
Плавмастерская Балтийского флота вернулась в Балтийск из Средиземного моря

Метки:
Балтийский флот , Увековечение памяти павших при защите Отечества
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false