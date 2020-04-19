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19.04.2020 (15:25)

Православные верующие военнослужащие ВВО в Бурятии отмечают Великий праздник Светлой Пасхи

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия среди православных военнослужащих празднуется Светлый праздник Пасхи.

В храмах и часовнях на территории воинских частей прошли праздничные службы. 

Помимо этого в обеденное меню  внесены необходимые изменения. На столах появились освященные пасхальные яйца и куличи, испеченные поварами по такому случаю.

Для обеспечения приготовления праздничных угощений заранее была получена мука высшего сорта, дрожжи и все необходимые ингредиенты.

Как и все армейские блюда, куличи приготовлены по технологии, а также по традиционному рецепту с пресным тестом и изюмом.

Нужно отметить, что празднование Светлого праздника Пасхи в Бурятии является традиционной не только у православных верующих, но и у представителей Буддистской веры и представителей других конфессий.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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