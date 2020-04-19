19.04.2020 (15:00)
Юнармейцы ЕАО проводят военно-патриотические конкурсы в сети интернет в режиме самоизоляции
Юнармейцы Еврейской автономной области активно участвуют в различных конкурсах и играх дистанционно через интернет. Региональным штабом разработано около 10 различных занимательных программ для увлечения ребят патриотическим развитием в домашних условиях.
Большинство конкурсов направлено на празднование 75 - летия Победы в Великой отечественной войне. В частности проводятся конкурсы на лучший рисунок Победы, лучшее исполнение песен и стихов Победы, а также предусмотрены другие программы военно-патриотической направленности.
Кроме того, юные патриоты ЕАО занимают активную позицию по информированию населения о соблюдении карантинных мер.
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