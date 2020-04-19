Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.04.2020 (16:00)

В Хабаровске начался конкурс «Юнармия - важен каждый»

Участники добровольного российского детско-юношеского движения Юнармия города Хабаровска примут участие в фото и видео конкурсе «Юнармия - важен каждый». Участие в этом конкурсе примут юнармейцы в возрасте от 14 до 21 года.

Хабаровским юнармейцам предстоит проявить свою смекалку и продемонстрировать творческие способности в следующих темах:  Юнармия - это целый мир; Юнармия - важен каждый; Юнармия - спорт в каждом; Юнармеец - инноватор; Моё юнармейское лето.

Конкурс будет проводится в три этапа: приём заявок, голосование и оглашение победителей по итогам конкурса.

Соревновательный характер конкурса даст творчески раскрыться молодым воспитанникам всероссийского движения, а также покажет, на что каждый из них способен в общем деле укрепления дружеских отношений в юношеском коллективе.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Юнармейцы ЕАО проводят военно-патриотические конкурсы в сети интернет в режиме самоизоляции
Юнармейцы Хабаровского края участвуют в онлайн-турнире по шахматам
Юнармейцы Алтайского края приняли участие в онлайн-турнире «Шахматная зарница»
Лётчики военно-транспортной авиации армии ВВС и ПВО ВВО отработали пилотирование в морской зоне ВВО

Метки:
Юнармия , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false