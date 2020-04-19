19.04.2020 (16:00)

В Хабаровске начался конкурс «Юнармия - важен каждый»

Участники добровольного российского детско-юношеского движения Юнармия города Хабаровска примут участие в фото и видео конкурсе «Юнармия - важен каждый». Участие в этом конкурсе примут юнармейцы в возрасте от 14 до 21 года.

Хабаровским юнармейцам предстоит проявить свою смекалку и продемонстрировать творческие способности в следующих темах: Юнармия - это целый мир; Юнармия - важен каждый; Юнармия - спорт в каждом; Юнармеец - инноватор; Моё юнармейское лето.

Конкурс будет проводится в три этапа: приём заявок, голосование и оглашение победителей по итогам конкурса.

Соревновательный характер конкурса даст творчески раскрыться молодым воспитанникам всероссийского движения, а также покажет, на что каждый из них способен в общем деле укрепления дружеских отношений в юношеском коллективе.

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