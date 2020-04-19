19.04.2020 (10:10)

Лётчики военно-транспортной авиации армии ВВС и ПВО ВВО отработали пилотирование в морской зоне ВВО

Лётчики военно-транспортной авиации Восточного военного округа на самолетах Ан-26, Ан-12 совершили учебно-тренировочные полёты с Хабаровска на аэродромы Сахалина и Курил.

Целью данных полётов были: выполнение элементов пилотирования на различных высотах и выбор оптимальных воздушных путей для более быстрого и качественного совершения перелётов в морской зоне.

В рамках выполнения летных заданий летчики отработали также навыки пилотирования самолета под различными углами, маневрирования при взлете и заходе на посадку в сложных метеорологических условиях, в том числе ночью.

Также лётчики совершенствовали технику пилотирования, навыки выполнения полётов над безориентирной местностью, а также слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

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