19.04.2020 (11:04)
Юнармейцы Хабаровского края участвуют в онлайн-турнире по шахматам
Хабаровские участники Всероссийского детско-юношеского движения Юнармия активно принимают участие в первой серии онлайн-турниров Юнармейская шахматная зарница.
Ребятам предстоит побороться за главный приз онлайн-турнира - Кубок ВВПОД Юнармия.
Юнармейская шахматная зарница проводится поэтапно с 12 по 29 апреля.
Первый этап онлайн-турнира начался 15 апреля. На каждом этапе юнармейцам предстоит набрать определённое количество очков для победы.
На онлайн-турнире установлен следующий регламент: турниры пройдут по швейцарской системе с контролем времени по пять минут на партию, с тремя секундами- на ход каждому участнику.
Помимо этого во время проведения турниров будет проходить онлайн- трансляция на видео- хостинге YouTube и на официальном канале центра Каисса.