19.04.2020 (11:04)

Юнармейцы Хабаровского края участвуют в онлайн-турнире по шахматам

Хабаровские участники Всероссийского детско-юношеского движения Юнармия активно принимают участие в первой серии онлайн-турниров Юнармейская шахматная зарница.

Ребятам предстоит побороться за главный приз онлайн-турнира - Кубок ВВПОД Юнармия.

Юнармейская шахматная зарница проводится поэтапно с 12 по 29 апреля.

Первый этап онлайн-турнира начался 15 апреля. На каждом этапе юнармейцам предстоит набрать определённое количество очков для победы.

На онлайн-турнире установлен следующий регламент: турниры пройдут по швейцарской системе с контролем времени по пять минут на партию, с тремя секундами- на ход каждому участнику.

Помимо этого во время проведения турниров будет проходить онлайн- трансляция на видео- хостинге YouTube и на официальном канале центра Каисса.

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