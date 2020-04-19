19.04.2020 (09:02)

В соединениях и воинских частях Амурского объединения ВВО подготовили праздничное меню к Светлой Пасхе

В соединениях и воинских частях Амурского объединения, дислоцированного на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, православные военнослужащие празднуют христианскую Светлую Пасху.

Помощники командиров по работе с верующими военнослужащими провели службу в войсковых храмах и молельных комнатах. В связи с введенными мерами предосторожности сохранения здоровья военнослужащих от вирусных заболеваний, молебны совершены без привлечения верующих.

В столовых соединений и частей повара подготовили праздничное меню с куличами и пасхальными яйцами. Военные священники благословили верующих военнослужащих и пожелали им успешного прохождения воинской службы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице