19.04.2020 (09:02)
В соединениях и воинских частях Амурского объединения ВВО подготовили праздничное меню к Светлой Пасхе
В соединениях и воинских частях Амурского объединения, дислоцированного на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, православные военнослужащие празднуют христианскую Светлую Пасху.
Помощники командиров по работе с верующими военнослужащими провели службу в войсковых храмах и молельных комнатах. В связи с введенными мерами предосторожности сохранения здоровья военнослужащих от вирусных заболеваний, молебны совершены без привлечения верующих.
В столовых соединений и частей повара подготовили праздничное меню с куличами и пасхальными яйцами. Военные священники благословили верующих военнослужащих и пожелали им успешного прохождения воинской службы.
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