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19.04.2020 (14:50)

Военнослужащие 2-й армии куличами и яйцами отметили пасху в Поволжье

В Поволжье военнослужащие 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа куличами и яйцами отметили православный праздник — Пасху.

Повара соединений и воинских частей приготовили более 10 тысяч куличей и покрасили пасхальные яйца, а военнослужащие попробовали все угощения во время воскресного завтрака в солдатских столовых.

Накануне помощники командиров соединений по работе с верующими военнослужащими провели божественную литургию и осветили куличи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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