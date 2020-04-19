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19.04.2020 (13:45)

В общевойсковой армии ЦВО проверили физподготовку военнослужащих

Во 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) завершили сдачу зачетов по физической подготовке за зимний период обучения.

Основной целью проверки являлось определение уровня физической подготовки у военнослужащих всех категорий и групп.

Военнослужащие выполняли упражнения на силу, выносливость, ловкость и быстроту в таких упражнениях, как челночный бег, подтягивание и выход силой на перекладине, отжимание, жим штанги лежа, кросс на дистанцию 1,3 или 5 километров. Также проверялась теоретическая и методическая подготовка командиров подразделений.

В целом общевойсковое объединение получило общую оценку «хорошо». Качество физической подготовки было признано как соответствующее установленным требованиям.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Физподготовка
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