19.04.2020 (14:01)

Военнослужащим Балтийского флота приготовлены традиционные пасхальные угощения

Командование Балтийским флотом накануне Пасхальных праздников организовало выпечку пасхальных куличей на базе столовых воинских частей и соединений, а также закупку сдобы на хлебопекарных предприятиях Калининграда и области для организации праздничного питания военнослужащих.

К завтраку военнослужащим в праздничный день, помимо куличей подадут и традиционные пасхальные крашеные яйца.

Кроме этого на кораблях и судах Балтийского флота, выполняющих задачи дальних походов в различных районах Мирового океана, организована выпечка Пасхальных куличей. Для этого заранее была получена мука высшего сорта, дрожжи и все необходимые ингредиенты для выпечки сдобы.

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