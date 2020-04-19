19.04.2020 (13:19)
В Подмосковье военнослужащие танкового объединения ЗВО провели танковый бой на современных тренажерах
В Московской области с военнослужащими Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа прошли практические занятия по ведению боя на современных танковых тренажерах.
Целью занятий стало слаживание экипажей боевых машин и отработка действий во внештатных ситуациях. Специализированные тренажеры полностью имитируют устройство танка Т-80, что позволяет подготовить экипажи к управлению настоящими боевыми машинами.
Под руководством командира танковой роты экипажи выполнили задачи по преодолению участка бездорожья, уничтожению живой силы условного противника с помощью спаренного пулемета и приняли танковый бой с тяжело бронированной техникой условного противника.
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