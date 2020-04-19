Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.04.2020 (14:44)

Российские военнослужащие в Абхазии отметили Пасху

Для военнослужащихроссийской военной базы в Абхазии был накрыт праздничный завтрак по случаю христианского праздника Пасхи.

Повара базы изготовили более 3 тыс. куличей и украсили более 5 тыс. пасхальных яиц. Юнармейцы военной базы в Абхазии подготовили и передали военнослужащим праздничные открытки и рисунки.

Всю приготовленную выпечку освятил помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими протоиерей Андрей Зизо в солдатской столовой.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ЮВО празднуют Пасху в Северной Осетии
Военнослужащие бригады кораблей Каспийской флотилии приняли поздравления и освятили пасхальные куличи
Данные более 142 тыс. участников Великой Отечественной войны из Волгоградской области войдут в «Дорогу памяти»
Гидрографы Каспийской флотилии применят новейшие океанографические приборы

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false