19.04.2020 (14:44)

Российские военнослужащие в Абхазии отметили Пасху

Для военнослужащихроссийской военной базы в Абхазии был накрыт праздничный завтрак по случаю христианского праздника Пасхи.

Повара базы изготовили более 3 тыс. куличей и украсили более 5 тыс. пасхальных яиц. Юнармейцы военной базы в Абхазии подготовили и передали военнослужащим праздничные открытки и рисунки.

Всю приготовленную выпечку освятил помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими протоиерей Андрей Зизо в солдатской столовой.

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