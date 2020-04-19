19.04.2020 (14:44)
Российские военнослужащие в Абхазии отметили Пасху
Для военнослужащихроссийской военной базы в Абхазии был накрыт праздничный завтрак по случаю христианского праздника Пасхи.
Повара базы изготовили более 3 тыс. куличей и украсили более 5 тыс. пасхальных яиц. Юнармейцы военной базы в Абхазии подготовили и передали военнослужащим праздничные открытки и рисунки.
Всю приготовленную выпечку освятил помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими протоиерей Андрей Зизо в солдатской столовой.
Новости по теме:
Военнослужащие бригады кораблей Каспийской флотилии приняли поздравления и освятили пасхальные куличи
Данные более 142 тыс. участников Великой Отечественной войны из Волгоградской области войдут в «Дорогу памяти»
Метки: