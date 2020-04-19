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19.04.2020 (14:10)

Военнослужащие ЮВО празднуют Пасху в Северной Осетии

Военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии празднуют православную Пасху.

Повара испекли более 2,5 тыс. куличей, которые военнослужащие Владикавказского гарнизона по достоинству оценили во время воскресного обеда в солдатских столовых Владикавказского гарнизона.

Помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими отец Георгий в войсковом храме-часовне провел утреннюю божественную литургию, также в командование соединения ЮВО поздравило военнослужащих и членов их семей с праздником.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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