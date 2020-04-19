19.04.2020 (13:30)
Военнослужащие бригады кораблей Каспийской флотилии приняли поздравления и освятили пасхальные куличи
Военнослужащих бригады кораблей охраны водного района Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) в Астрахани поздравил с православным праздником Пасхи настоятель храма Феодора Ушакова отец Илья и провёл праздничную литургию в честь светлого Христова Воскресения на кораблях бригады.
Личный состав окропили святой водой, освятили праздничные куличи. Отец Илья пожелал всем военнослужащим успехов в службе, мира и спокойствия в семьях и ратном труде.
За время проведения праздничных мероприятий на территориях военных гарнизонов и отдельных воинских частей флотилии было изготовлено около 7 тысяч пасхальных куличей.
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