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19.04.2020 (13:30)

Военнослужащие бригады кораблей Каспийской флотилии приняли поздравления и освятили пасхальные куличи

Военнослужащих бригады кораблей охраны водного района Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) в Астрахани поздравил с православным праздником Пасхи настоятель храма Феодора Ушакова отец Илья и провёл праздничную литургию в честь светлого Христова Воскресения на кораблях бригады.

Личный состав окропили святой водой, освятили праздничные куличи. Отец Илья пожелал всем военнослужащим успехов в службе, мира и спокойствия в семьях и ратном труде.

За время проведения праздничных мероприятий на территориях военных гарнизонов и отдельных воинских частей флотилии было изготовлено около 7 тысяч пасхальных куличей.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ
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