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19.04.2020 (12:20)

Данные более 142 тыс. участников Великой Отечественной войны из Волгоградской области войдут в «Дорогу памяти»

В Волгоградском гарнизоне Южного военного округа (ЮВО) завершается работа в рамках уникального проекта Министерства обороны РФ «Дорога памяти», приуроченного к 75-летию Великой Победы. На сегодняшний день жители Волгоградской области загрузили в банк данных сведения о более 142 тыс. участниках Великой Отечественной войны.

Для предоставления информации о родственниках-участниках войны любой желающий может обратиться в военный комиссариат по месту жительства, либо в администрацию сельского поселения к сотруднику военно-учетного стола, а также музеев, библиотек, социальных учреждений. Также внести данные можно самостоятельно на интернет-портале «Дорога памяти».

В Волгоградской области на фронт с 1941 по 1945 год было призвано 122 300 человек. Всего на территории Юга России создано 223 пункта приема и оцифровки материалов. Собрано данных на 1 662 315 человек, а призвано на фронт в годы войны из 15 субъектов было 1 461 026 человек.

После обработки все информационные материалы и фотографии фронтовиков разместят в мультимедийной галерее «Дорога памяти» филиала Центрального музея Минобороны на территории Главного храма Вооруженных Сил России.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Увековечение памяти павших при защите Отечества , Южный военный округ
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