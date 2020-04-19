19.04.2020 (11:56)

Гидрографы Каспийской флотилии применят новейшие океанографические приборы

Гидрографы Каспийской флотилии Южного военного округа проведут в Каспийском море навигационные работы по обеспечению безопасности мореплавания боевых кораблей флотилии и судов гражданских ведомств и судовладельцев.

Мероприятия планируются в северной и центральной частях Каспийского моря. Всего на Астраханском и Махачкалинском морских рейдах будет выставлено около 40 буев. Помимо выставления новых буёв будут произведены работы по замене старых средств навигационного оборудования, выполнена установка и обслуживание береговых и плавучих радиомаяков, светящихся знаков и другого оборудования.

С применением современных океанографических приборов и программно-аппаратных комплексов гидрографы флотилии проведут комплекс специальных работ по наблюдению за уровнем Волго-Каспийского канала, обследуют рельеф морского дна и проведут измерение скорости и направление течения.

На основе проведенных работ специалисты подготовят материалы и предложения по изменению режима плавания, определят и скорректируют пути и зоны движения на Каспийском море и Волго-Каспийском канале.

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