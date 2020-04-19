19.04.2020 (10:50)

Военнослужащие ЮВО проводят спецобработку при переводе техники на летний режим эксплуатации

В частях и соединениях 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) при переходе на режим летней эксплуатации военнослужащие проводят полную специальную обработку вооружения и техники дезинфекционным раствором и изолируют её в специальные боксы на временную консервацию до начала учебного периода.

Для проведения работ в парках боевых машин организовано свыше 30 специальных постов по обслуживанию воздушных фильтров, аккумуляторных батарей, проведению покрасочных и сварочных работ. Планируется использовать свыше 100 тонн дезинфекционного раствора, более 40 тонн моторных и трансмиссионных масел, около 7 тонн пластичных смазок.

Также военнослужащие ЮВО проводят технические операции по проверке электрических систем, работоспособности агрегатов, замене и доливке технических жидкостей. Всего до конца мая к новому учебному периоду в воинских частях 49-й армии ЮВО предстоит подготовить более 3 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».

Перед новым учебным периодом будет проведен смотр вооружения и техники соединений.

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