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19.04.2020 (09:46)

В Армении военнослужащие российской военной базы впервые отпраздновали Пасху в режиме онлайн

Военнослужащие российской военной базы в Армении впервые приняли участие в праздновании православного праздника Воскресения Христова в режиме видеотрансляции.

В военном городке Большая Крепость Гюмрийского военного гарнизона в храме святой мученицы царицы Александры в ночь с 18 на 19 апреля помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими протоиерей Артемий (Эмке) отслужил Пасхальную вечерню, которая транслировалась для военнослужащих и прихожан в Армении.

В ходе праздничного пасхального богослужения военный священник совершил крестный ход вокруг прилегающей к храму территории, освятил пасхальные куличи, выпеченные военными поварами.

В обеденное время в воскресное праздничное меню военнослужащих вместе с основными блюдами включены куличи и яйца, украшенные и расписанные воспитанниками Патриаршего Подворья.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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