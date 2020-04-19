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19.04.2020 (12:37)

Воинам-североморцам выдали более 5000 пасхальных куличей

В честь главного христианского праздника – Воскресения Христова, которое православные верующие отмечают 19 апреля, продовольственной службой Северного флота было закуплено более 5000 куличей, которые сегодня оказались на столах военнослужащих.

Пасхальные куличи и куриные яйца выдали сегодня на завтрак на кораблях и в береговых частях Северного флота воинам-североморцам. Данные продукты вошли в обязательное пасхальное меню.

На кораблях, подводных лодках и судах обеспечения, выполняющих задачи в море, пасхальные калачи для личного состава выпекали корабельные и судовые коки.

Празднование Пасхи на Северном флоте проходит в условиях строгого соблюдения санитарных правил. Военнослужащие держат необходимую дистанцию друг от друга даже в столовых, питаются посменно, чтобы не допускать большого скопления людей, и строго выполняют предписанные требования личной гигиены.

Праздничные службы в православных Храмах военных гарнизонов Северного флота были проведены без участия военнослужащих.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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