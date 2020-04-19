19.04.2020 (12:24)

Российские военнослужащие в Киргизии и Таджикистане встретили православную пасху

Российские военнослужащие авиабазы Кант и 201 военной базы, дислоцированной в Таджикистане, встретили Светлую православную Пасху.

Помощники командиров военных баз по работе с верующими военнослужащими провели ритуал освещения куличей и пасхальных яиц, приготовленных для военнослужащих и членов их семей.

Праздничные угощения выдавались в столовых подразделений, а для военнослужащих, стоящих на боевом дежурстве и в караулах, пасхальные яйца и куличи доставляли к местам несения службы.

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