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19.04.2020 (12:19)

Артефакты обороны Ленинграда переданы военнослужащими общевойсковой армии ЗВО в Центральный музей Вооруженных Сил РФ

В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа передали в фонд Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации военно-историческую экспозицию, созданную совместно с поисковыми отрядами города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Созданная экспозиция включает в себя гильзы и патроны от ручного пулемета ДП-27, осколки противопехотных гранат, корпус винтовки Мосина СВТ-40, останки советской каски СШ-40. Предметы переданы в дар музею на постоянной основе.

Экспонат выполнен в виде фрагмента местности, с расположенными на нем предметами вооружения, найденными при проведении поисковых работ в местах боев 45 мотострелковой дивизии на Синявинских высотах и состоит из предметов, найденных в ходе раскопок, проводимых военнослужащими и участниками поисковых организаций в местах сражений Великой Отечественной войны.

Благодаря совместной работе военнослужащих общевойскового объединения в Ленинградской области и представителей поисковых отрядов в минувшем году было проведено более 20 совместных раскопок в местах сражений ВОВ, благоустроено около 80 захоронений советских воинов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Музеи , Центральный музей Вооруженных Сил
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