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19.04.2020 (12:12)

Российские военные в Киргизии празднуют Светлую Пасху

Вся пасхальная выпечка была приготовлена из продуктов, составляющих продуктовый паек российских военнослужащих.

После завершения выпечки и украшения пасхальных угощений вся продукция праздничного стола была освящена помощником командира по работе с верующими военнослужащими. 

Помимо куличей военные повара приготовят традиционные национальные блюда киргизакой кухни страны пребывания: шорпо, дунганские щи и бешбармак,  а также горячие сдобы  борсоки. Приготовленные блюда были выданы в столовых подразделений, а для военнослужащих, стоящих на боевом дежурстве, праздничные угощения доставили к местам несения службы.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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