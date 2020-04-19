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19.04.2020 (11:28)

Командование 41-й общевойсковой армии поздравило военнослужащих и военных строителей

Командование 41-й общевойсковой армии и сотрудники гарнизонного дома офицеров поздравили военнослужащих и военных строителей многофункционального медицинского центра г. Новосибирска с праздником светлой пасхи.

В торжественной обстановке, военнослужащим дежурной смены, находящимся на боевом дежурстве, были вручены пасхальные куличи и переданы слова поздравления с праздником светлой пасхи.

Кроме этого, командование поздравило военных строителей многофункционального медицинского центра и военнослужащих, находящиеся на излечении в военном госпитале города Новосибирска.

Помощники командиров соединений по работе с верующими военнослужащими провели божественную литургию, без участия военнослужащих и членов их семей. Освещение пасхальных яств воскресного завтрака военные священнослужители провели в солдатских столовых накануне священного праздника.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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