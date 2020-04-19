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19.04.2020 (11:12)

В Подмосковье прошли занятия со снайперами Таманской мотострелковой дивизии ЗВО

В Подмосковье на полигоне Алабино прошли специальные занятия по подготовке снайперов Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа.

В ходе занятий военнослужащие учились наносить скрытные удары по живой силе условного противника на расстоянии от 500 до 1200 метров. В ходе занятий снайперам необходимо было занять огневую позицию и замаскироваться с учетом ландшафта местности. Необнаруженные военнослужащие прошли проверку профессиональных навыков на этом этапе занятий.

Боевая стрельба велась из 7,62-мм снайперских винтовок Драгунова (СВД) и 12,7 мм армейских снайперских винтовок крупнокалиберных АСВК  в светлое и темное время суток с применением дневных и ночных приборов наблюдения и прицеливания.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Снайперы
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