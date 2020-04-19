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19.04.2020 (11:00)

В соединениях и воинских частях армейского корпуса прошли тренировки дежурных смен по антитеррору

Сводные подразделения противодействия терроризму отрабатывали практические вопросы и порядок действий дежурных сил при отражении нападения на объекты военного назначения, воинские части и гарнизоны.

Для каждой воинской части был разработан свой замысел тренировки, который охватывал все актуальные аспекты антитеррористической деятельности.

При выполнении практических действий военнослужащие отработали отражение нападения условных незаконных вооруженных формирований, их блокирование и ликвидацию. Инженерно-саперные подразделения тренировались в обезвреживании условных самодельных взрывных устройств, замаскированных под различные предметы.

Тренировки прошли с широким применением холостых боеприпасов и средств имитации.

Подразделения по противодействию терроризму создаются на основе штатных воинских формирований для выполнения задач в составе групп управления, разведки, блокирования, захвата, разминирования, резерва, отделений радиационной, химической и биологической защиты, медицинского обеспечения, а также сил и средств огневой поддержки.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Антитеррор
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