19.04.2020 (10:45)

Юнармейцы Алтайского края приняли участие в онлайн-турнире «Шахматная зарница»

Юнармейцы Алтайского края приняли участие во Всероссийском шахматном турнире «Шахматная зарница», который проходил в онлайн-формате.

В ходе турнира ребята приняли участие в тестовом туре, в котором сыграли несколько пробных партий с юнармейцами из Калуги.

После разминки и настройки оборудования, началась основная часть онлайн-турнира, в котором ребята продемонстрировали свои навыки в планировании шахматной партии, розыгрышей шахматных стратегий и применении хитроумных приемов игры.

Турнир проводился в онлайн-форме, все участники находились у себя дома.

Также во время режима самоизоляции для детей в онлайн-режиме проводят теоретические занятия по медицинской подготовке, изучают туристическую подготовку и осваивают начальную военную подготовку.

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