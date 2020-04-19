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19.04.2020 (09:01)

Более 5 тыс. пасхальных куличей и яиц передали в Нижегородской области для военнослужащих бригады МТО ЗВО

Более 5 тыс.пасхальных куличей и оформленных в церковном стиле яиц передали для военнослужащих отдельной бригады материальной-технического обеспечения Западного военного округа в Нижегородской области.

В преддверии праздника Светлой Пасхи обряд освящения пасхальных куличей и яиц провел метрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совместно с помощником командира по работе с верующими военнослужащими.

Все куличи будут переданы для рядовых военнослужащих и офицерского состава бригады вне зависимости от вероисповедания. Они все уже освящены и доставлены с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, связанных с распространением вирусных заболеваний нового типа. Также в столовых помещениях введены особые меры по соблюдению социальных дистанций в 1,5 метра, в том числе и при приеме пищи за обеденными столами.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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