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19.04.2020 (09:10)

В частях и соединениях 41 ОА ЦВО в Сибири проходит празднование православного праздника

В Сибири в воинских частях и подразделениях 41 общевойсковой армии Центрального военного округа со всей душой подошли к подготовке и проведению празднования главного православного праздника — Пасха, дня Светлого Христова Воскресения. Так, в преддверии праздника, повара испекли более 10 тысяч куличей и покрасили пасхальные яйца, ну а военнослужащие смогли оценить все это во время воскресного завтрака в солдатских столовых.

Помощники командиров соединений по работе с верующими военнослужащими провели божественную литургию, без участия военнослужащих и членов их семей. Освещение пасхальных яств воскресного завтрака военные священнослужители провели в солдатских столовых.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской и Иркутской областей, Алтайского и Красноярского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Праздники , Религия
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