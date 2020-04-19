Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.04.2020 (08:35)

Более 1000 военнослужащих и около 150 единиц военной и специальной техники Ивановского гвардейского соединения ВДВ сдало контрольную проверку за зимний период обучения

В Воздушно-десантных войсках продолжается, стартовавшая 13 апреля с.г., контрольная проверка соединений и воинских частей за зимний период обучения.

Во всех воинских частях и подразделениях Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения завершилась первая неделя контрольно-проверочных занятий за зимний период обучения.

В ходе занятий были оценены основная масса подразделений и каждый военнослужащий в индивидуальном порядке.

В рамках контрольной проверки, комиссиями управления соединения были проверены вопросы боевой и мобилизационной готовности, состояние боевой подготовки, правопорядка и воинской дисциплины и вопросы всестороннего обеспечения учебно-боевой деятельности соединения.

Кроме того, пристальное внимание было уделено вопросам проверки эксплуатации и содержания боевой и специальной техники и вооружения, а также сдаче личным составом контрольных упражнений и нормативов по всем предметам боевой и физической подготовки.

Личный состав продемонстрировал своё мастерство и на полигонах, где выполнял упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, состоящих на вооружении соединения.

В первую неделю, к итоговой проверке было привлечено более 1000 военнослужащих и около 150 единиц военной и специальной техники.

С понедельника, к сдаче контрольной проверки приступят подразделения воинских частей соединения, дислоцированные в Костромском гарнизоне.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Расчетами подразделений РХБЗ Псковского соединения ВДВ совместно с подрядными организациями ЖКХ г. Пскова будет обработано около 170 километров дорог и 240 остановочных комплексов
Ульяновские десантники отразили нападение вооруженной группы условных террористов на воинскую часть
В Тульском гвардейском соединении ВДВ завершился конкурс на лучший военно-патриотический видеоролик, посвященный Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Десантники Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ отчитываются за зимний период обучения

Метки:
Воздушно-десантные войска , Проверка боеготовности
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false