19.04.2020 (08:35)

Более 1000 военнослужащих и около 150 единиц военной и специальной техники Ивановского гвардейского соединения ВДВ сдало контрольную проверку за зимний период обучения

В Воздушно-десантных войсках продолжается, стартовавшая 13 апреля с.г., контрольная проверка соединений и воинских частей за зимний период обучения.

Во всех воинских частях и подразделениях Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения завершилась первая неделя контрольно-проверочных занятий за зимний период обучения.

В ходе занятий были оценены основная масса подразделений и каждый военнослужащий в индивидуальном порядке.

В рамках контрольной проверки, комиссиями управления соединения были проверены вопросы боевой и мобилизационной готовности, состояние боевой подготовки, правопорядка и воинской дисциплины и вопросы всестороннего обеспечения учебно-боевой деятельности соединения.

Кроме того, пристальное внимание было уделено вопросам проверки эксплуатации и содержания боевой и специальной техники и вооружения, а также сдаче личным составом контрольных упражнений и нормативов по всем предметам боевой и физической подготовки.

Личный состав продемонстрировал своё мастерство и на полигонах, где выполнял упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, состоящих на вооружении соединения.

В первую неделю, к итоговой проверке было привлечено более 1000 военнослужащих и около 150 единиц военной и специальной техники.

С понедельника, к сдаче контрольной проверки приступят подразделения воинских частей соединения, дислоцированные в Костромском гарнизоне.

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