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19.04.2020 (06:22)

Гидрографическое судно Тихоокеанского флота доставило в отдаленные маячные городки продукты и стройматериалы

В канун праздника Пасхи Христовой гидрографическое судно Тихоокеанского флота ГС-404 выполнило задачи по доставки в отдаленные маячные городки Гидрографической службы флота, дислоцированные на побережье Японского моря, свежих продуктов и материальных средств, в том числе строительных материалов для проведения текущего косметического ремонта объектов.

В частности, важный груз, необходимый для обеспечения жизнедеятельности военных городков, при переходе судна из Владивостока в Советскую Гавань был доставлен на маяки Белкина и Золотой.

Также экипаж судна по маршруту перехода выполнил ряд гидрографических промеров.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
МТО , Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Корабли
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