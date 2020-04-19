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19.04.2020 (00:20)

Свыше 100 школьников примут интерактивную клятву верности юнармейца

Свыше 100 воспитанников юнармейских отрядов, подшефных общевойсковой армии Западного военного округа, вступят в ряды Юнармейского движения 27 апреля в 10 моногородах Центрального Черноземья.

В рамках Единого Дня Юнармии на территории воинских частей Воронежской, Белгородской, Курской, Смоленской, Брянской и Московской областей пройдет интерактивная онлайн - церемония по случаю приема в юнармейское движение школьников от 14 до 16 лет. Воспитанники – кандидаты в индивидуальном порядке повторят слова клятвы по видео конференции. Символы отрядов – знаки, головные уборы и форменная одежда будут переданы воспитанникам при первом сборе в торжественной обстановке.

В этом году школьники используют онлайн задания для обучения по программе подготовки Юнармецев.

Целью Единого Дня «ЮНАРМИИ» является патриотическое воспитание, повышение интеллектуальных и физических способностей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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