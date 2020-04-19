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19.04.2020 (09:00)

Понтонные подразделения инженерных войск ВС РФ получат современные катера БМК-МО

К концу текущего года в инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации предприятием промышленности будут поставлены 6 единиц современных буксирно-моторных катеров БМК-МО, предназначенных для моторизации понтонных парков ПМП, ПМП-М, ППС-84, ПП-91 и ПП-2005М при ветровом волнении в 3 балла и  скорость течения до 4 м/с.

В катере впервые применена новая конструкция гидравлических движителей в виде поворотных на 360 градусов винто-рулевых колонок. В связи с этим два дизельных двигателя расположены в передней части. БМК-МО обладает повышенной маневренностью за счет применения полноповоротных винто-рулевых колонок, поэтому буксирование (отчаливание) паромов осуществляется без разворота катера. Наличие универсального (жесткого и гибкого) счального устройства позволяет моторизовать все типы понтонных парков на течении до 3 м/с. Низкий силуэт катера обеспечивает его малую заметность.

Оптимальное размещения двух однорядных дизельных двигателя обеспечивают удобное выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту. При массе в 12,2 тонны скорость свободного хода катера составляет до 23 км/ч.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Инженерные войска , ВВТ
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