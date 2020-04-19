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19.04.2020 (08:10)

В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации принят на снабжение мобильный инженерный комплекс разминирования

Мобильный инженерный комплекс предназначен для выполнения охранных мероприятий на объектах государственной важности и при проведении особо важных государственных мероприятий.

Комплекс оборудован местами и стеллажной системой для укладки и транспортировки комплекта специального оборудования, размещенного в дооборудованном фургоне автомобиля.

С целью обеспечения эффективного и безопасного выполнения данных задач в составе комплекса имеются средства: разведки, поиска и идентификации, обезвреживания, локализации, индивидуальной защиты сапера, обозначения взрывоопасных веществ, связи и управления, робототехнические средства.

Для обеспечения безопасности сапера, ведения дистанционной визуальной разведки и обезвреживания взрывоопасных предметов имеется робототехнический комплекс. Обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов производится гидродинамическим разрушителем.

Для защиты сапера от поражающих факторов взрыва в составе комплекса предусмотрен один взрывозащитный костюм тяжелого класса. Для защиты автомобиля и личного состава от поражения радиоуправляемыми самодельными взрывными устройствами предусмотрен стационарный и переносные генераторы помех последнего поколения, позволяющие подавить радиосигналы на всех частотах. Массогабаритные характеристики комплекса позволяют обеспечить его быстрое транспортирование железнодорожным, воздушным и водным транспортом в назначенный район.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , ВВТ , Инженерные войска
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