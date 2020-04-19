19.04.2020 (07:00)

Российские и сербские специалисты РХБ защиты приступили к совместному проведению дезинфекционных мероприятий в медицинских учреждениях Белграда и Ниша

Российские и сербские специалисты РХБ защиты приступили к совместному проведению дезинфекционных мероприятий в медицинских учреждениях Белграда и Ниша. Российские химики проводят санитарную обработку внутренних помещений, а сербские коллеги взяли на себя проведение обработки прибольничной территории. Совместная работа значительно повысила скорость проведения дезинфекционных мероприятий, теперь за то же время совместные расчеты смогут обработать большее количество объектов. За первый день обработано 37 объектов в городах Белград, Ниш и Блаце.

«Вместе с коллегами из братской России, мы осуществляем дезинфекцию медицинских учреждений в Белграде. Мы активно обмениваемся опытом с братской российской армией, мы показываем, как у нас принято проводить подобные мероприятия, а российские коллеги показывают нам свои способы дезинфекции. Мы очень рады работать рука об руку с российскими специалистам» - отметил старший группы дезинфекции от войск РХБ защиты ВС Сербии сержант Марко Савич.

Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 64 пациентов, инфицированных Covid-19, в больницах городов Лесковац, Заечар и Чуприя. Российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городе Смередево.

Всего российским сводным отрядом действующим в Республике Сербия проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 67 объектах в 10 городах Республики Сербия (Белград, Ниш, Валево, Бачка-Топола, Крушевац, Чуприя, Палич, Нови-Сад, Панчево, Блаце), в т.ч. обработано: около 130 зданий и сооружений, общей площадью более 670 тыс. квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием – 44, общей площадью около 365 тыс. квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении 439 пациентов, инфицированных Covid-19.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице