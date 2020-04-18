18.04.2020 (16:26)

Свыше 2,5 тыс. куличей испекли специалисты МТО мотострелкового соединения ЮВО

Военные повара подразделений материально-технического обеспечения мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) испекли более 2,5 тыс. куличей для военнослужащих Владикавказского гарнизона.

Выпечкой пасхальных куличей занимались опытные хлебопеки. В течение суток проведен замес теста по различным рецептам, исключительно из натуральных продуктов (муки, сахара, сливочного масла, изюма, творога, молока) и выпекание хлебобулочных изделий в оригинальных формах, также повара расписали куриные яйца.

Праздничный молебен в храме-часовне в честь «Всех Святых России просиявших» совершил помощник командира мотострелкового соединения ЮВО по работе с верующими военнослужащими отец Георгий.

После чина освящения пасхальные изделия были переданы военнослужащим во все подразделения Владикавказского гарнизона для празднования Пасхи Христовой.

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