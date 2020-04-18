Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.04.2020 (16:26)

Свыше 2,5 тыс. куличей испекли специалисты МТО мотострелкового соединения ЮВО

Военные повара подразделений материально-технического обеспечения мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) испекли более 2,5 тыс. куличей для военнослужащих Владикавказского гарнизона.

Выпечкой пасхальных куличей занимались опытные хлебопеки. В течение суток проведен замес теста по различным рецептам, исключительно из натуральных продуктов (муки, сахара, сливочного масла, изюма, творога, молока) и выпекание хлебобулочных изделий в оригинальных формах, также повара расписали куриные яйца.

Праздничный молебен в храме-часовне в честь «Всех Святых России просиявших» совершил помощник командира мотострелкового соединения ЮВО по работе с верующими военнослужащими отец Георгий.

После чина освящения пасхальные изделия были переданы военнослужащим во все подразделения Владикавказского гарнизона для празднования Пасхи Христовой.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Боевая техника, подготовленная к участию в Параде Победы в 10 гарнизонах ЮВО, будет поставлена на временное хранение
Более 5 тыс. пасхальных куличей выпекли российские военные в Киргизии и Таджикистане
Специалисты войск РХБ защиты ЮВО проведут дезинфекцию объектов оборонно-промышленного комплекса в Волгоградской области
Сводный отряд РХБ защиты ЮВО проведет дезинфекцию промышленных заводов и предприятий в Ставрополе

Метки:
МТО , Южный военный округ , Праздники , Религия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false