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18.04.2020 (15:57)

Экипаж спасательного аппарата АС-34 отработал маневрирование в Кольском заливе

Экипаж автономного спасательного аппарата АС-34 провёл тренировку в Кольском заливе. Подводники-спасатели отработали спуск аппарата на воду с судна-носителя «Михаил Рудницкий», маневрирование в надводном положении и провели проверку аппаратуры связи.

Управление действиями экипажа осуществлялось с командного пункта на спасательном судне «М.Рудницкий». По завершении тренировки аппарат был поднят с поверхности воды и помещён в трюм судна-носителя.

Глубоководный автономный спасательный аппарат АС-34 проекта 1855 «Приз» предназначен для спасения экипажей подводных лодок, потерпевших аварию на глубинах до 1000 метров. Он был разработан нижегородским ЦКБ Лазурит. Имеет автономность 120 часов и дальность плавания - 39 км. С 2014 по 2016 год прошёл ремонт на Канонерском заводе в Санкт-Петербурге, после чего на испытаниях в Норвежском море погрузился на максимальную глубину свыше 1000 метров.

В июне прошлого года экипаж АС-34 принимал участие в учении сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота по оказанию помощи аварийной подводной лодки, лежащей на грунте, которое проходило в Мотовском заливе Баренцево моря под общим руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Подводные силы
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