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18.04.2020 (15:48)

Плавмастерская Балтийского флота вернулась в Балтийск из Средиземного моря

В Балтийск после выполнения задач в акватории Средиземного моря вернулась плавмастерская ПМ-82 Балтийского флота.  В период с ноября 2019 года по март 2020 года судно обеспечивало техническое обслуживание кораблей ВМФ, действующих в дальней оперативной зоне.  

ПМ-82 - третье судно в серии из пяти плавучих мастерских проекта 304. Плавучие мастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования.      

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Корабли
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