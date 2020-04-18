18.04.2020 (15:48)
Плавмастерская Балтийского флота вернулась в Балтийск из Средиземного моря
В Балтийск после выполнения задач в акватории Средиземного моря вернулась плавмастерская ПМ-82 Балтийского флота. В период с ноября 2019 года по март 2020 года судно обеспечивало техническое обслуживание кораблей ВМФ, действующих в дальней оперативной зоне.
ПМ-82 - третье судно в серии из пяти плавучих мастерских проекта 304. Плавучие мастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования.
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