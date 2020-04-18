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18.04.2020 (15:34)

Боевая техника, подготовленная к участию в Параде Победы в 10 гарнизонах ЮВО, будет поставлена на временное хранение

Боевая техника, подготовленная к участию в Параде Победы в 10 гарнизонах ЮВО, будет поставлена на временное хранение

Более 400 единиц боевой техники Южного военного округа (ЮВО), задействованной в подготовке к параду Победы, будет перемещено с мест проведения тренировок механизированных колон в парки хранения боевой техники воинских частей гарнизонов ЮВО.

Командующим войсками ЮВО генерал-полковником Александром Дворниковым отдано указание переместить технику из состава механизированных колон парадных расчетов в парки боевых машин воинских частей. В целях размещения техники в воинских частях, дислоцированных в 10 гарнизонах ЮВО, где спланированно проведение Парада Победы подготовлены дополнительные места и условия хранения. Все боевые машины будут укрыты тентами. Для содержания техники в постоянной готовности спланированно ее плановое обслуживание специалистами материально-технического обеспечения в рамках еженедельных парковых дней.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
МТО , ВВТ , Южный военный округ
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